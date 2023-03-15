За добу російські армійці обстріляли 17 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого є загиблі та поранені серед мирних мешканців.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські війська випустили снаряди по містах Краматорськ, Авдіївка, Бахмут, Курахове, Часів Яр, Костянтинівка, селищі міського типу Велика Новосілка, селах Дачне, Времівка, Орлівка, Сєверне, Пречистівка, Олександро-Шультине, Званівка, Колодязі, Хромове та Іванівське.

Російські армійці обстрілювали мирне населення з авіації, ракетних систем, ЗРК “С-300”, РСЗВ “Град”, “Ураган”, артилерії та мінометів.

Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 46 цивільних об‘єктів – 36 житлових будинків, підприємство, дитячий садок, приміщення банку, музей, будівлю адміністрації, трансформатор, гараж та автомобілі.

Десять авіаударів російські загарбники завдали по Авдіївці. Ракету “С-300” спрямували по селу Дачне, пошкоджено підприємство. В обох випадках інформації щодо жертв не надходило.

Крім того, з “Ураганів” ворог обстріляв Курахове. Руйнувань зазнали 5 багатоквартирних та п’ять приватних осель. “Градами” накрили Велику Новосілку. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Зокрема, ракету “Х-58” російські війська випустили по Краматорську, поцілили у 15 багатоквартирних будинків, об’єкти соціальної інфраструктури, автомобілі. Одна особа загинула, ще 9 дістали травми різного ступеня важкості.

Внаслідок артилерійських обстрілів є поранені у Званівці, Часовому Яру, Колодязі, Пречистівці та Костянтинівці.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 411 осіб, ще 3 199 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.