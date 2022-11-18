За добу російські загарбники обстріляли 6 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 20 цивільних об’єктів.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби під обстрілами перебували 6 населених пунктів. Мішенню росіян стали житлові будинки.

Ворог випустив снаряди по містах Авдіївка, Бахмут, Часів Яр, селищу міського типу Велика Новосілка, селах Новокалинове, Карлівка. Війська РФ атакували з реактивних систем залпового вогню “Град”, артилерії та мінометів.

За даними Нацполіції, внаслідок ворожих обстрілів зруйновано та пошкоджено 20 цивільних об‘єктів – 16 житлових будинків, дитячий садок, спортивний комплекс, котельні.

Крім того, з “Градів” загарбники обстріляли Часів Яр. Є травмовані цивільні мешканці, пошкоджено 9 багатоквартирних будинків та об’єкти інфраструктури.

Також артилерією російська війська накрили Бахмут, поцілили в приватний будинок, внаслідок чого загинула людина.

Натомість вдалося евакуювати ще 78 людей, з початку обов’язкової евакуації понад 29 900 осіб, серед них 4584 – діти, 1869 – люди з інвалідністю.

За даними голови Донецької ОВА Павла Кириленка, загалом від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області близько 1 214 людей загинули та 2 608 отримали поранення. Проте це дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.

Зазначимо, що станом на ранок 18 листопада 2022 року 433 дитини загинуло та понад 837 отримали поранення різного ступеню тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в Україні.