Джерело: Головне управління Національної поліції у Донецькій області.
Протягом доби ворог обстріляв міста Авдіївка, Костянтинівка, Курахове, Часів Яр, смт Нью-Йорк, села Васюківка, Іванівське, Карлівка, Пречистівка та Торське.
Російські окупанти завдали ударів по мирному населенню авіаційною бомбою ФАБ-250, некерованими авіаційними ракетами, РСЗВ “Град”, артилерією.
Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 22 цивільних об‘єкти – 13 житлових будинків, лікарню, дитячий садок, заклад освіти, будинок культури, спортзал, кінозал, адмінбудівлю ЖКГ, ЛЕП.
Авіабомбу ФАБ-250 росіяни скинули на Нью-Йорк у Донецькій області. Поранено цивільну особу. Руйнувань зазнали 3 багатоквартирних будинки, ясла-садок, амбулаторія, інша інфраструктура.
З артилерії російські війська поцілили у приватний будинок в селі Васюківка. Загинула людина.
У Костянтинівці під час артобстрілу травмовано цивільного мешканця. Постраждали 2 багатоквартирних і 6 приватних будинків, навчальний і комунальний заклади, електромережа.
Крім того, внаслідок ворожих обстрілів поранень зазнали двоє осіб в Торському.
Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 533 особи, ще 3 596 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.
- Станом на 27 травня 483 дитини загинуло та понад 986 зазнали поранень різного ступеня тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії проти України.
- В Україні триває 458-ма доба повномаштабної російсько-української війни. За цей період часу воїни ЗСУ ліквідували понад 206 тисяч російських окупантів.
- На думку аналітиків Інституту вивчення війни, успішні контратаки ЗСУ на флангах Бахмута можуть завадити регулярним війська РФ замінити найманців ПВК “Вагнер” у місті.