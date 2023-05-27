За добу російські загарбники обстріляли 10 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого одна особа загинула.

Джерело: Головне управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби ворог обстріляв міста Авдіївка, Костянтинівка, Курахове, Часів Яр, смт Нью-Йорк, села Васюківка, Іванівське, Карлівка, Пречистівка та Торське.

Російські окупанти завдали ударів по мирному населенню авіаційною бомбою ФАБ-250, некерованими авіаційними ракетами, РСЗВ “Град”, артилерією.

Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 22 цивільних об‘єкти – 13 житлових будинків, лікарню, дитячий садок, заклад освіти, будинок культури, спортзал, кінозал, адмінбудівлю ЖКГ, ЛЕП.

Авіабомбу ФАБ-250 росіяни скинули на Нью-Йорк у Донецькій області. Поранено цивільну особу. Руйнувань зазнали 3 багатоквартирних будинки, ясла-садок, амбулаторія, інша інфраструктура.

З артилерії російські війська поцілили у приватний будинок в селі Васюківка. Загинула людина.

У Костянтинівці під час артобстрілу травмовано цивільного мешканця. Постраждали 2 багатоквартирних і 6 приватних будинків, навчальний і комунальний заклади, електромережа.

Крім того, внаслідок ворожих обстрілів поранень зазнали двоє осіб в Торському.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 533 особи, ще 3 596 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.