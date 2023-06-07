За добу російські загарбники обстріляли 10 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого є загиблі серед цивільного населення.

Джерело: Головне управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби під вогнем перебували 10 населених пунктів: міста Авдіївка, Торецьк, Часів Яр, смт Желанне та Північне, села Веселе, Карлівка, Ласточкине, Нетайлове, Торське.

Російські війська атакували цивільне населення ракетами, РСЗВ “Ураган” і “Град”, артилерією, мінометами.

Знищено та пошкоджено 14 цивільних об’єктів – 9 житлових будинків, дитсадок, підприємства, автобазу.

Артилерійського удару завдали окупанти по Північному, зруйнували два приватних будинки. Під руїнами загинула жінка.

Крім того, з мінометів росіяни обстріляли Торське, поцілили в приватну оселю, вбили цивільного мешканця. Чоловік загинув внаслідок численних поранень, травматичної ампутації кінцівок. Інформації про поранених внаслідок ворожих атак упродовж доби не надходило.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинула 1 551 особа, ще 3 653 особи зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.