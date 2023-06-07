Зображення: dn.npu.gov.ua

Джерело: Головне управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби під вогнем перебували 10 населених пунктів: міста Авдіївка, Торецьк, Часів Яр, смт Желанне та Північне, села Веселе, Карлівка, Ласточкине, Нетайлове, Торське.

Російські війська атакували цивільне населення ракетами, РСЗВ “Ураган” і “Град”, артилерією, мінометами.

Знищено та пошкоджено 14 цивільних об’єктів – 9 житлових будинків, дитсадок, підприємства, автобазу.

Артилерійського удару завдали окупанти по Північному, зруйнували два приватних будинки. Під руїнами загинула жінка.

Крім того, з мінометів росіяни обстріляли Торське, поцілили в приватну оселю, вбили цивільного мешканця. Чоловік загинув внаслідок численних поранень, травматичної ампутації кінцівок. Інформації про поранених внаслідок ворожих атак упродовж доби не надходило.

Зображення: dn.npu.gov.ua

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинула 1 551 особа, ще 3 653 особи зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.