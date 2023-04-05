За добу російські солдати обстріляли 13 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільних мешканців.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські армійці атакували міста Авдіївка, Костянтинівка, Бахмут, Гірник, Торецьк, Красногорівка, Українськ, Миколаївка, смт Велика Новосілка, Очеретине, села Карлівка, Ласточкине та Плещіївка.

Російські солдати обстрілювали мирне населення з авіації, реактивних систем залпового вогню “Град”, “Ураган”, “Торнадо-С”, артилерії та танків. Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 37 цивільних об’єктів – 32 житлові будинки, лікарні, школу, магазини, кафе, СТО, автомийку, господарчу споруду, гараж, автомобілі.

З авіації російські загарбники завдали ударів по селу Ласточкине, поцілили у два приватні будинки, вбили цивільних мешканців. Крім того, росіяни “Ураганами” завдавали ударів по Гірнику, руйнувань зазнали 6 багатоквартирних будинків, дві приватні оселі, муніципальні та освітні заклади, також є травмований.

З “Торнадо-С” російські окупанти гатили по Костянтинівці. Пошкоджено багатоквартирний і приватний будинки, об’єкти соціальної інфраструктури, автотранспорт. Інформації щодо жертв не надходило.

Окрім цього, “Градами” ворог накрив Торецьк, руйнувань зазнали 5 приватних осель, є поранений. Внаслідок ворожих атак є загиблий у Красногорівці, а також травмовані у Бахмуті та Очеретиному.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 454 особи, ще 3 350 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.