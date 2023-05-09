За добу російські окупанти обстріляли 11 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 31 житловий будинок.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські загарбники атакували міста Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Краматорськ, Курахове, Часів Яр, смт Велика Новосілка, села Предтечине, Карлівка, Червоне та Уманське.

Російські окупанти обстрілювали мирне населення із зенітно-ракетного комплексу “С-300”, реактивних систем залпового вогню “Град”, артилерії. Загалом російські солдати здійснили 25 вогневих атак.

Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 31 житловий будинок, виробничі цехи, газопровід, лінії електромереж, теплова мережа, господарча споруда, культова споруда, гараж, цивільні авто.

Ракетами “С-300” російські військові вдарили по Краматорську. Руйнувань зазнали 6 приватних осель, цехи, автомобілі. Жертв і постраждалих серед цивільного населення немає.

Крім того, артилерією російські окупанти накрили Костянтинівку поцілили в приватний сектор. Інформації щодо постраждалих цивільних осіб не надходило.

З “Градів” ворожа армія обстріляла Курахове. Пошкоджено 16 приватних будинків, критичну інфраструктуру. Сьогодні вночі місто зазнало нових ударів, пошкоджено відділ поліції.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 497 осіб, ще 3 485 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.