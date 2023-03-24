Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.
Протягом доби російські армійці атакували міста Авдіївка, Костянтинівка, Часів Яр, Гірник, Торецьк, Красногорівка, смт Велика Новосілка, Нью-Йорк, села Времівка, Новоолександрівка, Іванівське, Бердичі та Сєверне.
Російські солдати обстрілювали мирне населення з авіації, ЗРК “С-300”, РСЗВ “Град”, “Ураган”, артилерії та танків.
Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 54 цивільних об’єкти – 33 житлових будинки, лікарні, пункт незламності, магазин, гаражі, автомобілі, трактори, критичну інфраструктуру.
З авіації, “Градів” та артилерії російські окупанти атакували Авдіївку. Місто зазнало 13 ударів, травмовано одну особу.
Дві ракети “С-300” російські армійці спрямували по Костянтинівці. Руйнувань зазнали об’єкти соціальної інфраструктури, є вбиті та поранені серед цивільних мешканців.
Крім того, “Градами” та “Ураганами” росіяни обстріляли Нью-Йорк, поцілили в 3 багатоквартирних і 19 приватних будинків, магазин, автотранспорт. Інформації щодо жертв не надходило.
З “Градів” та реактивної артилерії російські солдати обстріляли Часів Яр. Пошкоджено 4 багатоквартирних будинки, приватну оселю, гаражі, автомобіль. Є загиблі та поранені серед місцевих мешканців. Також внаслідок російських атак є поранений в Торецьку.
Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 429 осіб, ще 3 258 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.
- Вночі 24 березня російські окупаційні війська здійснили масований обстріл території Сумщини з різних видів зброї. Є загиблі та поранені.
- Ввечері 23 березня та вночі 24 березня російські окупанти атакували Україну ракетами, керованими авіабомбами та іранськими дронами-камікадзе.
- У ніч на 24 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Костянтинівці на Донеччині. Ворожа ракета поцілила у місцевий пункт незламності, унаслідок чого загинуло троє осіб.