За добу російські солдати обстріляли 13 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільних мешканців.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські армійці атакували міста Авдіївка, Костянтинівка, Часів Яр, Гірник, Торецьк, Красногорівка, смт Велика Новосілка, Нью-Йорк, села Времівка, Новоолександрівка, Іванівське, Бердичі та Сєверне.

Російські солдати обстрілювали мирне населення з авіації, ЗРК “С-300”, РСЗВ “Град”, “Ураган”, артилерії та танків.

Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 54 цивільних об’єкти – 33 житлових будинки, лікарні, пункт незламності, магазин, гаражі, автомобілі, трактори, критичну інфраструктуру.

З авіації, “Градів” та артилерії російські окупанти атакували Авдіївку. Місто зазнало 13 ударів, травмовано одну особу.

Дві ракети “С-300” російські армійці спрямували по Костянтинівці. Руйнувань зазнали об’єкти соціальної інфраструктури, є вбиті та поранені серед цивільних мешканців.

Крім того, “Градами” та “Ураганами” росіяни обстріляли Нью-Йорк, поцілили в 3 багатоквартирних і 19 приватних будинків, магазин, автотранспорт. Інформації щодо жертв не надходило.

З “Градів” та реактивної артилерії російські солдати обстріляли Часів Яр. Пошкоджено 4 багатоквартирних будинки, приватну оселю, гаражі, автомобіль. Є загиблі та поранені серед місцевих мешканців. Також внаслідок російських атак є поранений в Торецьку.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 429 осіб, ще 3 258 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.