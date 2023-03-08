Донеччина: за добу російські армійці здійснили 32 вогневі атаки, пошкоджено 18 житлових будинків

За добу російські армійці обстріляли 10 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого пошкоджено 28 цивільних об’єктів.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби атак з боку російських військ зазнали міста Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Часів Яр, селище міського типу Велика Новосілка, села Кам’янка, Времівка, Карлівка, Ласточкине та Красногорівка.

Російські армійці атакували мирне населення з авіації, реактивних систем залпового вогню “Град”, артилерії. Пошкоджено 18 житлових будинків, школу, господарчі споруди, газові труби, гаражі, автомобілі.

Найбільше ударів – двадцять – зазнав Покровський район. Шість авіаударів витримало Ласточкине та п’ять – Авдіївка. Інформації щодо жертв та пошкоджень не надходило.

У Часовому Яру та Бахмуті руйнувань зазнали два багатоквартирні та один приватний будинки, гаражі, автомобілі. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Крім того, реактивною артилерією російські загарбники накрили Костянтинівку, пошкоджено 14 приватних будинків, об’єкти критичної та соціальної інфраструктури. Ніхто не постраждав.

Зазначимо, що за інформацією голови Донецької ОВА Павла Кириленка, попередня доба стала першою з 24 лютого 2022 року, коли на Донеччині не постраждав жодний цивільний: “Але ситуація залишається напруженою”, – йдеться в повідомленні Кириленка.