За добу російські окупанти обстріляли 21 населений пункт у Донецькій області, внаслідок чого пошкоджено 66 цивільних об’єктів, є загиблі та поранені серед цивільних мешканців.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські загарбники здійснили 40 вогневих атак на міста Краматорськ, Костянтинівка, Курахове, Бахмут, Торецьк, Часів Яр, смт Нью-Йорк, Зарічне, Неліпівка, села Орлівка, Щербинівка, Карлівка, Нетайлове, Времівка, Миколаївка, Іванопілля, Ступочки, Ласточкіне, Хромове та Предтечине.

Російські війська застосували проти мирного населення авіацію, зенітно-ракетні комплекси “С-300”, реактивні системи залпового вогню “Град”, артилерію, танки.

Внаслідок ворожих атак руйнувань зазнали 66 цивільних об’єктів: 40 житлових будинків, корпуси навчального закладу, дитячі садки, завод, фермерське господарство, міст, газова труба, водопровід, лінія електропередач, складське приміщення, господарська споруда, цивільні автомобілі та службове авто.

По Авдіївці російські солдати завдали 5 авіаударів. Пошкоджень зазнало місцеве підприємство. За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільних мешканців немає.

Ракетами російські військові били по Краматорську. Пошкоджено багатоквартирний і приватні будинки, заклади освіти, критичну інфраструктуру. Інформації щодо жертв не надходило.

Крім того, з “Градів” та артилерії росіяни атакували Торецьк, влучили у приватні оселі, поранили місцевого жителя.

Артилерією росіяни накрили смт Нью-Йорк. Загинула цивільна особа, ще троє отримали поранення. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки.

Внаслідок ворожих обстрілів загинула одна особа в Бахмуті, також поранено одну особу в селі Миколаївка Костянтинівської громади.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинула 1 491 особа, ще 3 474 особи зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.