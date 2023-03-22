За добу російські солдати обстріляли 13 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 18 житлових будинків, є загиблі та поранені.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські армійці атакували міста Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, Гірник, Часів Яр, села Сєверне, Тоненьке, Нетайлове, Предтечине, Степове, Хромове, Зоряне та Стінки.

Російські солдати атакували мирне населення з авіації, ЗРК “С-300”, РСЗВ “Град”, “Смерч”, артилерії та танків. Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 22 цивільні об’єкти – 18 житлових будинків, школу, комбінат, гаражі.

Дев’ятнадцять разів ворог атакував Авдіївку. Місто витримало сім авіаударів, обстріл з “Градів” та артилерії. Інформації щодо жертв і пошкоджень не надходило.

Крім того, ракету “С-300”, снаряди з “Градів” та “Смерчів” російські загарбники спрямували по Часовому Яру. Руйнувань зазнали 4 багатоповерхові будинки, 12 приватних осель, об’єкти інфраструктури. Є загиблі та поранені серед цивільних мешканців.

Реактивною артилерією окупанти накрили Красногорівку, внаслідок чого є загиблі та травмовані. Також є загиблий у Бахмуті та поранений у Степовому.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 424 особи, ще 3 249 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.