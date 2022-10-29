Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його даними, вчора російські окупанти вбили 2 жителів у Курдюмівці та 1 у Північному.

Також відомо, що за минулу добу було поранено 8 осіб: 2 у Північному, 2 у Соледарі, 1 у Бахмуті, 1 у Бахмутському та по одній особі у Великій Новосілці й Краматорську.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну – на Донеччині було вбито 1115 осіб, поранено – 2491. Ці дані – без врахування кількості жертв та поранених у Маріуполі й Волновасі.

Варто зазначити, що станом на початок 248-ої доби повномасштабного російського вторгнення, українські захисники відбили наступ окупантів у трьох населених пунктах на Донеччині.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Водяне, Кам’янка та Невельське Донецької області.

Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та до 25 авіаційних ударів, здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів противника зазнали райони більш ніж 35 населених пунктів. Серед них – Сіверськ і Пречистівка Донецької області; Малі Щербаки Запорізької області; Давидів Брід і Мала Сейдеминуха на Херсонщині та Кобзарці Миколаївської області.