За добу російські армійці обстріляли 10 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільних мешканців.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські загарбники обстріляли міста Авдіївка, Бахмут, Дружківка, Костянтинівка, Часів Яр, смт Велика Новосілка, села Ласточкине, Новодмитрівка, Віролюбівка, Новокалинове.

Проти мирного населення російські армійці застосували авіацію, ЗРК “С-300”, реактивні системи залпового вогню “Град”, артилерію та танки.

Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 26 цивільних об’єктів: 15 житлових будинків, лікарню, дитячий садок, ЦНАП, 8 автомобілів.

Щільним вогнем російські армійці накрили Авдіївку, місто зазнало 13 ударів. Пошкоджено п’ятиповерхівку і будівлю ЦНАПу. Інформації про постраждалих не надходило.

Крім того, на Костянтинівку росіяни спрямували 4 ракети “С-300” та артилерію. Руйнувань зазнали щонайменше 9 приватних будинків, 6 автомобілів. Загинула одна особа. Також внаслідок ворожих атак поранено цивільного мешканця в Новокалиновому.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 477 осіб, ще 3 414 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.