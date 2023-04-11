За добу російські солдати завдали ударів по 12 населених пунктах у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 33 цивільних об‘єкти.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські армійці обстріляли міста Бахмут, Авдіївка, Костянтинівка, Часів Яр, Торецьк, смт Велика Новосілка, Очеретине, села Времівка, Предтечине, Маркове, Семенівка та Максимільянівка.

Російські солдати атакували цивільне населення з авіації, реактивних систем залпового вогню “Град”, артилерії, мінометів та танків. Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 33 цивільних об‘єкти – 26 житлових будинків, ринок, газопроводи, автомобілі.

Авіаційною ракетою “Х-58” та артилерією російські загарбники завдали ударів по Костянтинівці. Поцілили у 7 багатоквартирних та 11 приватних будинків, автотранспорт, внаслідок чого травмовано одну особу.

Крім того, з авіації та “Градів” російські солдати гатили по Авдіївці. Інформації щодо жертв та пошкоджень не надходило.

Внаслідок артилерійських обстрілів є поранені у Торецьку, Бахмуті, Очеретиному та Максимільянівці.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 463 особи, ще 3 372 особи зазнала поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.