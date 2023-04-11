Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.
Протягом доби російські армійці обстріляли міста Бахмут, Авдіївка, Костянтинівка, Часів Яр, Торецьк, смт Велика Новосілка, Очеретине, села Времівка, Предтечине, Маркове, Семенівка та Максимільянівка.
Російські солдати атакували цивільне населення з авіації, реактивних систем залпового вогню “Град”, артилерії, мінометів та танків. Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 33 цивільних об‘єкти – 26 житлових будинків, ринок, газопроводи, автомобілі.
Авіаційною ракетою “Х-58” та артилерією російські загарбники завдали ударів по Костянтинівці. Поцілили у 7 багатоквартирних та 11 приватних будинків, автотранспорт, внаслідок чого травмовано одну особу.
Крім того, з авіації та “Градів” російські солдати гатили по Авдіївці. Інформації щодо жертв та пошкоджень не надходило.
Внаслідок артилерійських обстрілів є поранені у Торецьку, Бахмуті, Очеретиному та Максимільянівці.
Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 463 особи, ще 3 372 особи зазнала поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.
- У ніч на 11 квітня російські війська завдали удару по прибережних територіях Нікопольського району Дніпропетровської області.
- В Україні триває 412-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували вже понад 179 тисяч окупантів.
- Російські окупанти продовжують посилювати тиск на громадян України на тимчасово захоплених територіях. Зокрема у Сніжному Донецької області, було звільнено працівників міської лікарні, які не отримали російські паспорти.