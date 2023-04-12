За добу російські солдати завдали ударів по 12 населених пунктах у Донецькій області, внаслідок чого є поранені серед мирних мешканців.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські армійці обстріляли міста Авдіївка, Бахмут, Дружківка, Костянтинівка, Курахове, Торецьк, смт Очеретине та Желанне, села Карлівка, Максимільянівка, Новокалинове та Предтечине.

Російські загарбники атакували цивільне населення із зенітно-ракетних комплексів “С-300”, реактивних систем залпового вогню “Смерч”, “Ураган”, артилерії. Внаслідок ворожих атак руйнувань зазнали 14 цивільних об’єктів – 9 житлових будинків, дитсадок, підприємства.

Двома ракетами “С-300” та артилерією росіяни вдарили по Костянтинівці, поцілили у промислову зону, ніхто не постраждав.

Крім того, тактику “випаленої землі” російські армійці застосовують у Бахмуті. Внаслідок артилерійських нальотів поранено місцевих жителів. Також відомо про пошкодження щонайменше трьох приватних будинків, дошкільного закладу та підприємства.

У Торецьку росіяни завдали удару по багатоповерхівці, а в Новокалиновому – по приватному будинку. В обох випадках є травмовані серед мирних мешканців.

Окрім того, надійшла інформація про загибель однієї особи у Вугледарі, яку було вбито внаслідок обстрілу 10 квітня.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 464 особи, ще 3 380 осіб зазнала поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.