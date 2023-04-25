За добу російські армійці обстріляли 18 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 39 житлових будинків.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські армійці атакували міста Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Краматорськ, Красногорівка, Курахове, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Нью-Йорк, Очеретине, Північне, села Времівка, Іванопілля, Карлівка, Новобахмутівка, Предтечине, Хромове та Шахтарське.

Внаслідок ворожих обстрілів зруйновано та пошкоджено 46 цивільних об’єктів – 39 житлових будинків, дві школи, амбулаторію, зупинку громадського транспорту, господарчу будівлю, залізничну колію та ЛЕП.

Російські військові бомбили житлові квартали авіацією, ракетами, “Градами”, “Ураганами” та артилерією.

Артилерією росіяни накрили Шахтарське Великновосілківської громади, вбили цивільних мешканців, ще одну особу поранили. Пошкоджено приватний будинок і навчальний заклад.

Крім того, ворог атакував Красногорівку, травмовано місцевих жителів. Внаслідок артнальоту на селище Нью-Йорк є поранені, руйнувань зазнали три приватних оселі. Також відомо про двох поранених цивільних та 11 пошкоджених росіянами будинків у Бахмуті.

Дві ракети “С-300” російські війська спрямували по Краматорську, пошкодили 14 приватних будинків, школу, амбулаторію, зупинку громадського транспорту. Інформації про постраждалих не надходило.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 483 особи, ще 3 436 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.