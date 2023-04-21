Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.
Протягом доби російські загарбники обстріляли міста Авдіївка, Бахмут, Часів Яр, селища міського типу Велика Новосілка, Зарічне, Нью-Йорк, Очеретине, село Нетайлове.
Російські армійці атакували мирне населення із реактивних систем залпового вогню “Град”, артилерії, танків. Руйнувань зазнали 17 житлових будинків, з них 4 – багатоквартирні.
У Часовому Яру внаслідок артилерійських обстрілів росіян загинула одна особа. Крім того, у Бахмуті відомо про щонайменше 10 пошкоджених будинків.
Внаслідок ворожих атак поранено цивільного мешканця в смт Зарічне Лиманської громади.
Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 478 осіб, ще 3 415 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.
- Цієї ночі, 21 квітня, війська РФ атакували Україну іранськими дронами-камікадзе. Ворожі БПЛА поцілили на Вінниччині та Полтавщині. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки влучань.
- Цієї ночі, 21 квітня, російські окупаційні війська знову атакували Україну іранськими дронами-камікадзе. Загалом було випущено 12 БПЛА, більшість з яких вдалось знищити.
- В Україні триває 422-га доба повномасштабного вторгнення РФ. Протягом цього періоду часу українські захисники ліквідували вже понад 185 тисяч російських загарбників.