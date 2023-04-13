За добу російські армійці обстріляли 10 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільних мешканців

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські загарбники обстріляли міста Авдіївка, Курахове, Слов’янськ, смт Велика Новосілка, Курахівка, Очеретине, села Берестки, Карлівка, Роздолівка та Хромове.

Російські солдати обстріляли цивільне населення із зенітно-ракетних комплексів “С-300”, реактивних систем залпового вогню “Ураган”, артилерії, мінометів та танків.

Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 23 цивільних об’єкти – 18 житлових будинків, школу, магазин, гараж, автомобілі.

Дві ракети “С-300” російські війська спрямували по Слов’янську. Поцілили у чотири багатоквартирні і три приватні будинки, об’єкт соціальної інфраструктури, автотранспорт. Інформації щодо жертв не надходило.

Крім того, з “Ураганів” росіяни накрили Курахівку. Руйнувань зазнали багатоквартирний будинок і чотири приватні оселі. Травм зазнала одна особа. Внаслідок артилерійських обстрілів є загиблий та поранений в Очеретиному.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 465 осіб, ще 3 382 особи зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.