За добу російські солдати обстріляли 15 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого пошкоджено 17 цивільних об’єктів, є загиблі та поранені.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські армійці обстріляли міста Авдіївка, Красногорівка, Українськ, Курахове, Бахмут, Костянтинівка, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Очеретине, села Времівка, Сєверне, Тоненьке, Карлівка, Хромове та Торське.

Російські солдати атакували цивільне населення з авіації, зенітно-ракетних комплексів “С-300”, реактивних систем залпового вогню “Град”, артилерії та мінометів.

Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 17 цивільних об‘єктів – 9 житлових будинків, дитячий садок, ринок, підприємство, гараж, автомобілі. Чотири ракети “С-300” російські солдати спрямували по Костянтинівці, поцілили у 4 приватні оселі та автотранспорт. Інформації щодо жертв не надходило.

З авіації та “Градів” російські війська обстріляли Авдіївку. Руйнувань зазнали багатоповерховий будинок і ринок. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Внаслідок ворожих обстрілів є загиблий у Торському та поранений в Очеретиному.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 463 особи, ще 3 361 особа зазнала поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.