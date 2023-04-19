За добу російські армійці обстріляли 14 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого є поранені серед цивільних мешканців.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські загарбники обстріляли міста Авдіївка, Бахмут, Вугледар, Красногорівка, Слов’янськ, Українськ, смт Велика Новосілка та Очеретине, села Бересток, Времівка, Карлівка, Новокалинове, Предтечине та Соловйове.

Поліція зареєструвала понад пів сотні руйнувань за добу. Серед іншого озброєння ворог застосував проти мирного населення авіабомби та дрони типу Shahed.

Російські солдати обстрілювали мирне населення з авіації, ЗРК “С-300”, БПЛА “Герань”, РСЗВ “Град” та артилерії.

Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 58 цивільних об‘єктів – 24 житлових будинки, 2 корпуси лікарні, 18 торговельних павільйонів, офіси, стоматологія, банк, кав’ярня, технікум, бізнес-центр, розважальний комплекс, виробнича будівля заводу, автомобілі.

По Авдіївці ворог вдарив 5 ракетами, поранено цивільного мешканця. Загалом місто зазнало 11 обстрілів. У Бахмуті відомо про щонайменше 10 пошкоджених багатоквартирних будинків.

Крім того, дві авіабомби російські загарбники скинули на Вугледар. Є поранені серед цивільного населення, пошкоджено багатоквартирний будинок. Під завалами можуть бути люди.

З артилерії російські армійці накрили Українськ. Поранено 8 осіб, руйнувань зазнали три багатоквартирні будинки та 18 торговельних павільйонів. Внаслідок ворожих атак є поранений в Новокалиновому.

На Слов’янськ окупаційні війська спрямували 2 ракети “С-300” та дрони типу Shahed. Пошкоджено щонайменше 5 багатоквартирних будинків, приватну оселю, дві будівлі медзакладу, технікум та іншу цивільну інфраструктуру. Інформації про постраждалих не надходило.

Крім того, сьогодні вночі, з 0:00 до 6:00 росіяни обстріляли Дружківку, Авдіївку та околиці Костянтинівки. У Дружківці, попередньо ракетою “С-300”, пошкоджено лікарню. В Авдіївці постраждав житловий сектор. В усіх випадках попередньо без жертв.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 476 осіб, ще 3 412 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.