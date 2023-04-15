За добу російські армійці обстріляли 9 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські загарбники обстріляли міста Авдіївка, Костянтинівка, Часів Яр, Слов’янськ, Краматорськ, смт Очеретине, села Времівка, Карлівка, Мирне.

Російські солдати атакували цивільне населення із зенітно-ракетних комплексів “С-300”, реактивних систем залпового вогню “Град”, “Ураган”, артилерії та мінометів.

Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 85 цивільних об’єктів – 59 житлових будинків, школи, лікарні, районну раду, магазин, господарський центр, базу відпочинку, клуб, гаражі, автомобілі.

Сім ракет “С-300” окупанти спрямували по Слов’янську та одну – по селу Мирне. Поцілили у 34 багатоквартирних будинки, 20 приватних осель, об’єкти соціальної інфраструктури та автотранспорт. Загинуло 9 осіб, серед них – дворічна дитина. Ще 21 особа отримала травми різного ступеня важкості, серед них – 14-річна дитина.

Крім того, двома ракетами “С-300” війська РФ накрили Костянтинівку. Ще один снаряд вибухнув у Краматорську. В обох випадках пошкоджено будинки, гаражі та об’єкти інфраструктури. Інформації щодо жертв не надходило.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 469 осіб, ще 3 392 особи зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.