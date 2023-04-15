Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.
Протягом доби російські загарбники обстріляли міста Авдіївка, Костянтинівка, Часів Яр, Слов’янськ, Краматорськ, смт Очеретине, села Времівка, Карлівка, Мирне.
Російські солдати атакували цивільне населення із зенітно-ракетних комплексів “С-300”, реактивних систем залпового вогню “Град”, “Ураган”, артилерії та мінометів.
Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 85 цивільних об’єктів – 59 житлових будинків, школи, лікарні, районну раду, магазин, господарський центр, базу відпочинку, клуб, гаражі, автомобілі.
Сім ракет “С-300” окупанти спрямували по Слов’янську та одну – по селу Мирне. Поцілили у 34 багатоквартирних будинки, 20 приватних осель, об’єкти соціальної інфраструктури та автотранспорт. Загинуло 9 осіб, серед них – дворічна дитина. Ще 21 особа отримала травми різного ступеня важкості, серед них – 14-річна дитина.
Крім того, двома ракетами “С-300” війська РФ накрили Костянтинівку. Ще один снаряд вибухнув у Краматорську. В обох випадках пошкоджено будинки, гаражі та об’єкти інфраструктури. Інформації щодо жертв не надходило.
Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 469 осіб, ще 3 392 особи зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.
- Станом на ранок 15 квітня 2023 року 469 дітей загинуло та понад 948 зазнали поранень різного ступеня тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії проти України.
- 14 квітня війська РФ обстріляли Слов’янськ на Донеччині. Ворожі снаряди поцілили у житлову багатоповерхівку, внаслідок чого загинуло 9 осіб. Станом на ранок 15 квітня рятувальники продовжують розбирати завали будинку, під якими можуть перебувати ще 5 осіб.
- В оперативному командуванні “Південь” попередили про збільшення корабельного угрупування росіян у Чорному морі та намагання активізувати авіацію напередодні Великодня. Українців закликають бути обережними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.