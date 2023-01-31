За добу російські армійці обстріляли 10 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано 14 цивільних об’єктів.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські війська обстрілювали міста Авдіївка, Бахмут, Курахове, Торецьк, Костянтинівка, селище міського типу Велика Новосілка, села Времівка, Іванопілля, Плещіївка та Соловйове.

Російські армійці атакували мирне населення з реактивних систем залпового вогню “Град”, артилерії, мінометів та танків. Внаслідок обстрілів зруйновано 14 цивільних об’єктів – 11 житлових будинків, будівлі шахти, автомобіль.

Крім цього, з “Градів” російські війська обстріляли село Времівка. Інформація щодо жертв і пошкоджень не надходила.

Реактивною артилерію накрили Курахове, поцілили у 4 багатоквартирних і 1 приватний будинок, є поранена цивільна мешканка. Також внаслідок ворожих атак є травмовані у Бахмуті та Костянтинівці.

Тим часом вдалося евакуювати 119 осіб, з початку обов’язкової евакуації – понад 39 040 осіб, серед них 5438 – діти, 2089 – люди з інвалідністю.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 335 осіб, ще 2 933 особи отримали поранення. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.