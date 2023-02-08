За добу російські армійці обстріляли 10 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого пошкоджено 6 житлових будинків, також є поранені серед цивільних мешканців.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські війська завдали ударів по містах Авдіївка, Бахмут, Дружківка, Курахове, Часів Яр, селищі міського типу Велика Новосілка, селах Времівка, Кам’янка, Нескучне, Тоненьке.

Російські армійці атакували мирне населення авіаційними ракетами, зенітно-ракетними комплексами “С-300”, реактивними системами залпового вогню “Град” та артилерією. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено 6 житлових будинків.

Ракету “С-300” російські війська спрямували по Дружківці. Снаряд поцілив в приватний будинок. За попередньою інформацією, серед людей постраждалих немає.

Крім того, з авіації росіяни завдали ударів по селах Времівка та Нескучне. Інформації щодо жертв і пошкоджень не надходило.

Найбільше обстрілів – сімнадцять – зазнала Авдіївка. Російські окупанти атакували місто з “Градів” та артилерії. Пошкоджено 2 багатоквартирних будинки, постраждалих немає. Також внаслідок артилерійських обстрілів є поранені у Бахмуті.

Тим часом вдалося евакуювати 268 осіб, з початку обов’язкової евакуації – понад 40 660 осіб, серед них 5 576 – діти, 2 137 – люди з інвалідністю.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 352 особи, ще 3 002 особи отримали поранення. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.