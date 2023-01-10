За добу російські армійці завдали 21 удару по Донецькій області, внаслідок чого знищено та пошкоджено 47 цивільних об’єктів.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські загарбники випустили снаряди по містах Авдіївка, Костянтинівка, Бахмут, Краматорськ, смт Велика Новосілка, Курахівка, Райгородок, селах Веселе, Кам’янка, Красногорівка, Олександро-Шультине.

Протягом доби російські війська обстрілювали мирне населення із авіації, зенітно-ракетних комплексів “С-300”, реактивних систем залпового вогню “Град”, артилерії та мінометів.

Внаслідок ворожих обстрілів знищено та пошкоджено 47 цивільних об‘єктів – 32 житлових будинки, завод, пошту, магазини, кафе, зупинку громадського транспорту, лінію електропередач, автомобілі.

З авіації російські армійці вдарили по селу Красногорівка. Інформація щодо жертв та пошкоджень не надходила. Артилерією ворог накрив селище Курахівка. Руйнувань зазнали 24 приватних та 6 багатоквартирних будинків, є поранені цивільні мешканці.

Крім цього, чотири ракети “С-300” російські війська спрямували на Краматорський район. Дві з них влучили на територію заводу в Костянтинівці. Один удар прийшовся на Краматорськ та ще один – на селище Райгородок: пошкоджено об’єкти інфраструктури. За попередньою інформацією, мирні жителі не постраждали.

Також під масованим вогнем перебував Бахмут. Внаслідок ворожих атак є травмовані місцеві мешканці, зокрема постраждали співробітники поліції – один поліціянт загинув.

Тим часом вдалося евакуювати ще 93 особи, з початку обов’язкової евакуації – понад 34 830 осіб, серед них 5146 – діти, 2005 – особи з інвалідністю.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 295 осіб, ще 2 839 осіб отримали поранення. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.