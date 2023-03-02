За добу російські армійці обстріляли 11 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 13 цивільних об’єктів.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські армійці завдавали ударів по містах Авдіївка, Бахмут, Курахове, Часів Яр, селищу міського типу Нью-Йорк, селах Зоряне, Ласточкине, Нетайлове, Орлівка, Сєверне та Тоненьке.

Російські війська атакували мирне населення з авіації, ракетних систем, РСЗВ “Град”, “Ураган” та артилерії.

Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 13 цивільних об’єктів – три житлових будинки, господарчі споруди, магазини, будинки культури, школу, приміщення заводу та комбінату, адмінбудівлю.

Найбільше обстрілів – десять – зазнала Авдіївка. Росіяни атакували місто з авіації, “Градів”, артилерії. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури, є травмовані.

З “Ураганів” російські окупанти вдарили по Кураховому. Інформації щодо жертв та пошкоджень не надходило.

Крім того, реактивною артилерією російські війська накрили Бахмут, поцілили у багатоповерховий будинок та магазин, вбили цивільного мешканця. Внаслідок ворожих атак також є поранений у Часовому Яру.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 392 особи, ще 3 114 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.