За добу російські армійці обстріляли 12 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого поранено цивільного мешканця.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби росіяни завдали ударів по містах Авдіївка, Торецьк, Курахове, Часів Яр, Красногорівка, селищах міського типу Велика Новосілка, Курахівка, селах Карлівка, Антонівка, Ласточкине, Бердичі, Веселе.

Російські армійці атакували мирне населення із зенітно-ракетних комплексів “С-300”, реактивних систем залпового вогню “Град”, артилерії, танків.

Внаслідок ворожих атак пошкоджено 7 житлових будинків і господарчу споруду.

Ракету “С-300” росіяни спрямували по Торецьку, поцілили в приватний будинок. За попередніми даними, ніхто з людей не постраждав.

Крім того, з “Градів” росіяни завдавали ударів по Покровському району. Під вогнем перебували Авдіївка, Карлівка, Ласточкине, Бердичі. Пошкоджено 5 приватних осель. Інформації щодо постраждалих не надходило. Внаслідок артилерійських обстрілів є поранений в селі Антонівка.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 382 особи, ще 3 076 осіб зазнали поранення. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.