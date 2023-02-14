За добу російські армійці обстріляли 17 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого ворожі снаряди вбили й поранили цивільних мешканців, серед травмованих – дитина.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські війська завдавали ударів по містах Авдіївка, Бахмут, Лиман, Часів Яр, Вугледар, Курахове, селищах міського типу Велика Новосілка, Щербинівка, селах Кам’янка, Зоряне, Ставки, Тоненьке, Предтечино, Карлівка, Первомайське, Костянтинівка та Новосілка.

Російські армійці атакували мирне населення авіацією, реактивними системами залпового вогню “Град”, “Смерч”, артилерією, мінометема й танками.

Внаслідок ворожих атак знищено та пошкоджено 17 цивільних об‘єктів – 9 житлових будинків, цехи заводу, господарчі споруди, гаражі, автомобіль.

З авіації росіяни завдали ударів по Кам’янці та Авдіївці. З “Градів” – накрили Велику Новосілку, Бахмут, Часів Яр. Інформації щодо жертв і пошкоджень не надходило.

Крім того, зі “Смерчів” російські війська обстріляли Лиман, поцілили у два багатоквартирні будинки, гаражі, автомобіль. Травми зазнала дитина 2008 року народження.

Внаслідок атак РФ є загиблий у селі Ставки, а також поранені у Щербинівці та Вугледарі.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 360 осіб, ще 3 038 осіб отримали поранення. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.