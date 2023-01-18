За добу російські армійці обстріляли 12 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого знищено та пошкоджено 13 цивільних об’єктів, також є поранені.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські війська обстріляли міста Авдіївка, Курахове, селище міського типу Велика Новосілка, села Времівка, Дружба, Карлівка, Кліщіївка, Новий Комар, Іванівське, Орлівка, Сєверне, Тоненьке.

Російські армійці обстрілювали цивільне населення з авіації, реактивних систем залпового вогню “Град”, артилерії, танків та мінометів. Загалом зафіксовано 34 російських удари.

Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 13 цивільних об‘єктів – 11 приватних будинків, адміністративну будівлю, господарчу споруду.

Авіаудару росіяни завдали також по селу Времівка. Армія РФ найбільше завдавала ударів по Авдіївці, яку бомбили 14 разів. В обох випадках інформації про постраждалих не надходило.

Крім цього, поранено одну особу в селі Орлівка – російські армійці поцілили у приватний будинок. Також стало відомо про травмування цивільного мешканця у Бахмуті 16 січня.

Тим часом вдалося евакуювати 38 осіб, з початку обов’язкової евакуації – понад 35 692 осіб, серед них 5 248 – діти, 2 022 – особи з інвалідністю.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 309 осіб, ще 2 859 осіб отримали поранення. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.