За добу російські армійці обстріляли 12 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 19 цивільних об’єктів.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби під ворожим вогнем перебували міста Красногорівка, Авдіївка, Курахове, Часів Яр, Костянтинівка селище міського типу Велика Новосілка, села Ласточкине, Розлив, Времівка, Карлівка, Тоненьке та Богатир.

Російські армійці застосували проти мирного населення авіацію, зенітно-ракетні комплекси “С-300”, реактивні системи залпового вогню “Град”, “Ураган”, артилерію та міномети.

Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 19 цивільних об’єктів – 9 житлових будинків, адмінбудівлю, складські приміщення, господарчу споруду, лінію електропередач та гаражі.

Крім того, три ракети “С-300” росіяни випустили по селу Богатир, внаслідок чого пошкоджено 5 приватних будинків та об’єкти інфраструктури. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

З авіації російські армійці завдали ударів по селу Розлив, з “Градів” – по Авдіївці, з “Ураганів” – по Кураховому. Руйнувань зазнали складські приміщення та адмінбудівля. В усіх випадках інформація щодо жертв не надходила.

Внаслідок артилерійських обстрілів поранено одну особу в селі Ласточкине.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 382 особи, ще 3 078 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.