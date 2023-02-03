За добу російські армійці обстріляли 11 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого пошкоджено та зруйновано 52 цивільні об’єкти.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські війська здійснили шість вогневих атак на Авдіївку. Уражень також зазнали Бахмут, Краматорськ, Лиман, Курахове, Покровськ, селище міського типу Велика Новосілка, села Времівка, Катеринівка, Орлівка, Тоненьке.

Російські армійці атакували мирне населення із зенітно-ракетних комплексів “С-300”, реактивних систем залпового вогню “Град”, “Ураган”, артилерії та мінометів.

Внаслідок ворожих атак знищено та пошкоджено 52 цивільні об’єкти – 23 житлові будинки, школу, лікарню, магазин, приміщення залізниці, господарчу споруду, газову трубу, нежитлове приміщення, гаражі, автомобілі.

Також ракетного удару росіяни завдали по Лиману, пошкоджено об’єкт інфраструктури. Інформації щодо жертв не надходило.

Крім того, двома ракетами “С-300” російські окупанти вдарили по Краматорську. Руйнувань зазнали 15 будинків, дитяча поліклініка, школа, гаражі, автомобілі. Є поранені серед цивільних мешканців.

З “Ураганів” війська РФ обстріляли Покровськ, поцілили в об’єкт критичної інфраструктури, транспорт, один багатоквартирний та 5 приватних будинків. За попередньою інформацією, серед постраждалих людей немає.

Зокрема, “Градами” та артилерією російські армійці накрили Бахмут, є загиблий та поранений, також отримав травми волонтер.

Тим часом вдалося евакуювати 159 осіб, з початку обов’язкової евакуації – понад 39 430 осіб, серед них 5 479 – діти, 2 097 – особи з інвалідністю.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 344 особи, ще 2 969 осіб отримали поранення. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.