За добу російські армійці обстріляли 13 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 34 цивільних об’єкти, також є поранені та загиблий серед мирних мешканців.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби росіяни випустили снаряди по містах Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, Покровськ, Торецьк, Часів Яр, селищах міського типу Керамік, Північне, селах Бердичі, Іванопілля, Карлівка, Ласточкине, Сєверне.

Російські армійці обстрілювали мирне населення з авіації, зенітно-ракетних комплексів “С-300”, реактивних систем залпового вогню “Град” та артилерії.

Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 34 цивільних об‘єкти – 24 житлових будинки, адмінбудівлі, освітні заклади, автомобілі.

Найбільше ударів – десять – зазнала Авдіївка. Ворог бив по місту з авіації, «Градів» та артилерії. Інформація щодо жертв та пошкоджень не надходила.

Дві ракети “С-300” росіяни спрямували по Покровську, поцілили в 4 приватних оселі та об’єкти соціальної інфраструктури. За попередніми даними, люди не постраждали.

Окрім цього, з “Градів” російські війська вдарили по Іванопіллю. Руйнувань зазнали 12 приватних будинків, є загиблий місцевий мешканець. Внаслідок артилерійських атак є травмовані у Красногорівці, Бахмуті, Торецьку та Північному.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 375 осіб, ще 3 067 осіб зазнали поранення. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.