За добу російські армійці обстріляли 17 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого знищено та пошкоджено 12 цивільних об’єктів, також є загиблі та поранені.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські війська здійснили дев’ять вогневих атак на Авдіївку. Уражень також зазнали Бахмут, Костянтинівка, Торецьк, Краматорськ, Соледар, Курахове, Залізне, селище міського типу Велика Новосілка, села Бердичі, Красногорівка, Веселе, Кліщіївка, Максимільянівка, Плещіївка, Сєверне, Хромове.

Російські армійці обстрілювали мирне населення з авіації, зенітно-ракетних комплексів “С-300”, реактивних систем залпового вогню “Град”, артилерії та танків. Внаслідок російських атак знищено та пошкоджено 12 цивільних об’єктів – 7 житлових будинків, підприємства, гараж, автомобіль.

Ракетами “С-300” російські армійці вдарили по Краматорську та Костянтинівці. Снаряди влучили на територію підприємств, інформації щодо постраждалих немає.

З авіації, “Градів” та артилерії ворог гатив по Авдіївці, загинув мирний житель. Внаслідок артилерійських обстрілів маємо поранених у Соледарі та Кліщіївці.

Тим часом вдалося евакуювати ще 62 особи, з початку обов’язкової евакуації – понад 35 060 осіб, серед них 5 189 – діти, 2 017 – люди з інвалідністю.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 299 осіб, ще 2 842 особи отримали поранення. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.