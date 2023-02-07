За добу російські армійці обстріляли 12 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого пошкоджено та зруйновано 24 цивільних об’єкти.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські війська обстріляли міста Авдіївка, Бахмут, Курахове, Торецьк, Мирноград, Гірник, селище міського типу Північне, села Привілля, Іванівське, Парасковіївка, Розлив та Плещіївка.

Російські армійці завдали ударів з авіації, реактивних систем залпового вогню “Град”, артилерії. Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 24 цивільних об’єкти – 13 житлових будинків, цеха заводу, споруди та склади підприємств, приміщення шахти, вагони, автомобіль, гараж.

З авіації ворог атакував по місту Мирноград та селу Розлив, поцілив в об’єкти інфраструктури. В обох випадках інформація щодо жертв не надходила.

Крім того, шістнадцять обстрілів зазнала Авдіївка. Росіяни гатили по місту з “Градів” та артилерії. Руйнувань зазнали цеха заводу, приміщення підприємства, господарчі споруди та приватна оселя, серед поранених є місцевий житель.

Також “Градами” війська РФ вдарили по Торецьку. Пошкоджено 3 багатоквартирних та 2 приватних будинки, травмовано цивільного мешканця. Внаслідок артилерійських атак є поранені у Бахмуті, селах Привілля та Парасковіївка.

Тим часом вдалося евакуювати 200 осіб, з початку обов’язкової евакуації – понад 40 390 осіб, серед них 5 551 – діти, 2 133 – люди з інвалідністю.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 352 особи, ще 3 000 осіб отримали поранення. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.