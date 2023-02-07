Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.
Протягом доби російські війська обстріляли міста Авдіївка, Бахмут, Курахове, Торецьк, Мирноград, Гірник, селище міського типу Північне, села Привілля, Іванівське, Парасковіївка, Розлив та Плещіївка.
Російські армійці завдали ударів з авіації, реактивних систем залпового вогню “Град”, артилерії. Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 24 цивільних об’єкти – 13 житлових будинків, цеха заводу, споруди та склади підприємств, приміщення шахти, вагони, автомобіль, гараж.
З авіації ворог атакував по місту Мирноград та селу Розлив, поцілив в об’єкти інфраструктури. В обох випадках інформація щодо жертв не надходила.
Крім того, шістнадцять обстрілів зазнала Авдіївка. Росіяни гатили по місту з “Градів” та артилерії. Руйнувань зазнали цеха заводу, приміщення підприємства, господарчі споруди та приватна оселя, серед поранених є місцевий житель.
Також “Градами” війська РФ вдарили по Торецьку. Пошкоджено 3 багатоквартирних та 2 приватних будинки, травмовано цивільного мешканця. Внаслідок артилерійських атак є поранені у Бахмуті, селах Привілля та Парасковіївка.
Тим часом вдалося евакуювати 200 осіб, з початку обов’язкової евакуації – понад 40 390 осіб, серед них 5 551 – діти, 2 133 – люди з інвалідністю.
Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 352 особи, ще 3 000 осіб отримали поранення. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.
- За добу українські воїни відбили десять атак російських окупантів у населених пунктах Донецької та Луганської областей.
- Протягом 6 лютого війська РФ понад 30 разів відкривали вогонь по населених пунктах Херсонської області. Є поранені серед цивільних.
- Згідно з заявою Олексія Резнікова, Україна очікує можливого великого наступу Росії цього місяця. Але Київ має резерви, щоб стримати сили Москви, навіть незважаючи на те, що останні західні військові постачання на той час ще не встигнуть надійти.