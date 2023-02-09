За добу російські армійці обстріляли 17 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 27 цивільних об‘єктів, також є загиблі та поранені серед мирного населення.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські війська випустили снаряди по містах Авдіївка, Курахове, Бахмут, Костянтинівка, Мирноград, Краматорськ, Часів Яр, селищах міського типу Велика Новосілка, Новоекономічне, Нью-Йорк, селах Багатир, Карлівка, Іванопілля, Неліпівка, Плещіївка, Новоселидівка, Семенівка.

Російські армійці обстрілювали мирне населення із зенітно-ракетних комплексів “С-300”, реактивних систем залпового вогню “Град”, артилерії та мінометів.

Внаслідок ворожих обстрілів зруйновано та пошкоджено 27 цивільних об‘єктів – 21 житловий будинок, церкву, адмінбудівлю, приміщення фермерського господарства, лінії електропередач та господарчі споруди.

Дві ракети “С-300” росіяни спрямували по Краматорську, поцілили в 7 приватних будинків. Інформації щодо жертв не надходило.

Крім того, з “Градів” та артилерії російські війська завдавали ударів по Бахмуту. Руйнувань зазнали адмінбудівля та приватні оселі, є вбиті та поранені цивільні мешканці. Також внаслідок ворожих атак є травмовані у Новоекономічному та Семенівці.

Тим часом вдалося евакуювати ще 289 осіб, з початку обов’язкової евакуації – понад 40 950 осіб, серед них 5 599 – діти, 2 140 – люди з інвалідністю.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 354 особи, ще 3 009 осіб отримали поранення. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.