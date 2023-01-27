За добу російські армійці обстріляли 17 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано 26 цивільних об’єктів.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби під ворожим вогнем перебували міста Авдіївка, Бахмут, Торецьк, селища міського типу Велика Новосілка, Очеретине, Північне, Ямпіль, села Іванопілля, Времівка, Красногорівка, Веселе, Орлівка, Новокалинове, Первомайське, Богоявленка, Парасковіївка, Карлівка.

Російські армійці застосували проти мирного населення авіацію, реактивні системи залпового вогню “Град”, артилерію та міномети.

Внаслідок ворожих обстрілів зруйновано 26 цивільних об’єктів – 22 житлових будинки, дитячий садок, гараж, автомобілі.

З авіації, “Градів” та артилерії російські війська завдавали ударів по Авдіївці. Місто витримало дев’ять атак. Руйнувань зазнали 4 багатоквартирних будинки, є загиблий і травмовані цивільні мешканці.

Крім цього, реактивною артилерією російські окупанти накрили Очеретине та Богоявленку. У селищі Очеретине снаряди поцілили в 3 приватні оселі, є вбиті та поранений. У Богоявленці також є загиблі й травмовані. Внаслідок ворожих атак поранено одну особу в Бахмуті та вбито у Парасковіївці.

Тим часом вдалося евакуювати 112 осіб, з початку обов’язкової евакуації – понад 36 970 осіб, серед них 5 372 – діти, 2 043 – люди з інвалідністю.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 326 осіб, ще 2 905 осіб отримали поранення. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.