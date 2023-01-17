За добу російські армійці обстріляли 13 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого знищено та пошкоджено 10 цивільних об’єктів.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські війська випустили снаряди по містах Авдіївка, Бахмут, Краматорськ, Часів Яр, селищах міського типу Велика Новосілка, Комишівка, селах Бердичі, Красногорівка, Веселе, Ягідне, Времівка, Карлівка, Сєверне.

Російські армійці обстрілювали мирне населення з реактивних систем залпового вогню “Град”, артилерії й танків. Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 10 цивільних об‘єктів – 4 житлові будинки, школу, лікарню, завод, об’єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю, гараж.

Три ракети російські армійці спрямували по Краматорську та Лиману. Два снаряди влучили на території заводу у Краматорську. Одна ракета поцілила у приватний будинок у Лимані. Інформації щодо жертв не надходило.

Найбільше ударів – двадцять один – витримала Авдіївка. Російські війська знищували населений пункт із “Градів”, артилерії та танків. Руйнувань зазнали лікарня та багатоквартирний будинок. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Крім цього, артилерією росіяни накрили Бахмут, поцілили в багатоквартирний і приватний будинки, вбили цивільну особу.

Внаслідок ворожих атак є один загиблий в селі Сєверне та травмований в селі Ягідне.

Тим часом вдалося евакуювати ще 96 осіб, з початку обов’язкової евакуації – понад 35 650 осіб, серед них 5 235 – діти, 2 020 – особи з інвалідністю.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 309 осіб, ще 2 857 осіб отримали поранення. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.