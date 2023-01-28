За добу російські армійці обстріляли 18 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано 22 цивільних об’єкти.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські війська випустили снаряди по містах Авдіївка, Курахове, Бахмут, Красногорівка, Торецьк, Часів Яр, селищах міського типу Велика Новосілка, Неліпівка, селах Андріївка, Веселе, Бердичі, Красногорівка, Орлівка, Кам’янка, Олександропіль, Карлівка, Парасковіївка та Шахтарське.

Російські армійці обстрілювали мирне населення з авіації, ОТРК “Іскандер”, РСЗВ “Торнадо-С”, “Град”, артилерії та мінометів.

Внаслідок російських атак зруйновано та пошкоджено 22 цивільних об‘єкти – 15 житлових будинків, школу, адмінбудівлі, вугільний склад, автомобілі.

З авіації російські загарбники вдарили по Красногорівці. З “Градів” били по Авдіївці. “Іскандерами” атакували Андріївку. В усіх випадках інформація щодо жертв та пошкоджень не надходила.

Крім цього, снаряди з “Торнадо-С” російські війська спрямували по місту Часів Яр. Руйнувань зазнали 2 багатоквартирних та 2 приватних будинки, школа, об’єкти інфраструктури. За попередньою інформацією, людей серед постраждали немає.

Внаслідок артилерійських і мінометних обстрілів є загиблий у Великій Новосілці та травмовані у Бахмуті й селі Бердичі. Також є вбиті та поранені у Парасковіївці.

Тим часом вдалося евакуювати 1 776 осіб, з початку обов’язкової евакуації – понад 38 750 осіб, серед них 5 419 – діти, 2 085 – люди з інвалідністю.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 330 осіб, ще 2 912 осіб отримали поранення. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.