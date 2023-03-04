За добу російські армійці обстріляли 18 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 14 цивільних об’єктів, також є загиблі.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські війська здійснили вогневі атаки на міста Авдіївка, Дружківка, Курахове, Часів Яр, Торецьк, Сіверськ, Красногорівка, селища міського типу Велика Новосілка, Курахівка, села Зоряне, Сєверне, Максимільянівка, Ласточкине, Дружба, Красногорівка, Соловйове, Комишівка, Тоненьке.

Російські армійці атакували мирне населення з авіації, зенітно-ракетних комплексів “С-300”, реактивних систем залпового вогню “Град”, артилерії, мінометів та танків.

Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 14 цивільних об’єктів – 8 житлових будинків, школу, амбулаторію, інтернат, кафе, залізничний вагон, господарчу споруду.

З авіації російські війська вдарили по Дружківці, поцілили в багатоквартирний будинок. З “Градів” – по Великій Новосілці, пошкоджено приватну оселю.

Крім того, ракету “С-300” російські загарбники спрямували по Комишівці, руйнувань зазнав об’єкт інфраструктури. В усіх випадках ніхто не постраждав.

Зокрема, реактивною артилерією росіяни накрили Максимільянівку, поцілили в освітній та медичний заклади, вбили одну особу. Також внаслідок ворожих атак є загиблий у Сіверську.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 396 осіб, ще 3 119 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.