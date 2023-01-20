За добу російські армійці обстріляли 18 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого знищено та пошкоджено 22 цивільні об’єкти.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські війська обстріляли міста Авдіївка, Курахове, Білозерське, Лиман, Бахмут, Торецьк, Селидове, селище міського типу Велика Новосілка, села Веселе, Красногорівка, Времівка, Максимільянівка, Нескучне, Карлівка, Новосілка, Іванівське, Шевченко та Ласточкине.

Російські армійці обстрілювали Донеччину із зенітно-ракетних комплексів “С-300”, реактивних систем залпового вогню “Град”, “Смерч”, артилерії та танків.

Внаслідок ворожих атак зруйновано 22 цивільних об‘єкти – 16 житлових будинків, школу, господарчі споруди, гараж, автобус, автомобіль.

Три ракети “С-300” російські війська спрямували на Покровський район. Дві з них влучили по житловому сектору міста Білозерське, руйнувань зазнали 6 багатоповерхових будинків і школа. Один удар прийшовся на Селидове – пошкоджено дві приватні оселі. За попередньою інформацією, мирні жителі не постраждали.

Найбільше росіяни обстріляли Авдіївку – сімнадцять разів. Російські армійці знищували місто з “Градів” та артилерії. Інформація щодо жертв і пошкоджень не надходила.

Крім цього, зі “Смерчів” росіяни атакували Лиман, поцілили в житловий будинок і транспорт. Артилерією накрили село Максимільянівка, вбили та поранили цивільних мешканців.

Внаслідок ворожих атак є загиблий у Бахмуті та травмований в селі Іванівське. Також внаслідок підриву на ворожій міні у селищі Дробишеве загинуло 2 особи.

Тим часом вдалося евакуювати 119 осіб, з початку обов’язкової евакуації – понад 35 930 осіб, серед них 5280 – діти, 2032 – особи з інвалідністю.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 313 осіб, ще 2 866 осіб отримали поранення. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.