За добу російські армійці обстріляли 23 населені пункти у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 35 цивільних об’єктів.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби росіяни випустили снаряди по містах Авдіївка, Бахмут, Курахове, Торецьк, Часів Яр, селищах міського типу Велика Новосілка, Гостре, селах Архангельське, Бердичі, Веселе, Дубово-Василівка, Єлизаветівка, Зоряне, Іванопілля, Карлівка, Катеринівка, Клебан Бик, Красногорівка, Ласточкине, Максимільянівка, Новий Комар, Новобахмутівка та Новопокровське.

Російські армійці обстрілювали мирне населення із зенітно-ракетних комплексів “С-300”, реактивних систем залпового вогню “Град”, “Смерч” та артилерії.

Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 35 цивільних об‘єктів – 24 житлових будинки, підприємство, фабрику, школу, дитячий садок, магазин, кафе, господарчі споруди, лінію електропередач, автомобілі.

Всі види озброєння росіяни застосували для знищення Авдіївки. Війська РФ завдавали ударів по місту ракетами “С-300”, “Градами”, “Смерчами” та артилерією. Руйнувань зазнали багатоквартирний будинок та об’єкти інфраструктури. Поранено працівника поліції.

Крім того, реактивною артилерією російські війська накрили Іванопілля, поцілили у 5 приватних осель і магазин, вбили й травмували місцевих мешканців.

Також внаслідок ворожих атак є загиблі у Бахмуті й поранені у Максимільянівці, Часовому Яру та Дубово-Василівці.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинула 1 381 особа, ще 3 075 осіб зазнали поранення. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.