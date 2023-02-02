За добу російські армійці обстріляли 10 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого пошкоджено та зруйновано 43 цивільні об’єкти, є загиблі та поранені.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Російські війська завдали ударів по Донецькій області “Іскандерами-К”, “С-300”, “Градами”, “Смерчами”, артилерією та танками. Протягом доби росіяни здійснили 14 вогневих атак. Знищено та пошкоджено 43 цивільні об’єкти – 13 житлових будинків, профілакторій, складські приміщення, господарчі споруди, будівлю ферми, магазин, гаражі, автомобілі, могили.

Трьох ударів російські армійці завдали по Краматорську. Дві ракети “С-300” поцілили у промислову зону й цвинтар. Втретє по місту росіяни завдали удар ракетою “Іскандер-К”. Руйнувань зазнали 10 багатоквартирних будинків, є вбиті та поранені мирні жителі.

Крім цього, ракетами “С-300” російські загарбники вдарили й по інших містах Краматорського району – Дружківці і Слов’янську. Снаряди поцілили у промислові об’єкти. Інформація щодо жертв не надходила.

Зі “Смерчів” російські війська обстріляли Велику Новосілку, пошкоджено об’єкти інфраструктури. З “Градів” накрили Торецьк. Руйнувань зазнали дві приватні оселі, профілакторій, господарча споруда. За попередніми даними, постраждалих немає. Внаслідок артилерійських обстрілів РФ є травмовані у Бахмуті та Часовому Яру.

Тим часом вдалося евакуювати 101 особу, з початку обов’язкової евакуації – понад 39 270 осіб, зокрема 5 466 дітей, 2 096 особи з інвалідністю.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 342 особи, ще 2 961 особа отримала поранення. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.