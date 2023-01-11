За добу російські армійці обстріляли 9 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого знищено та пошкоджено 12 цивільних об’єктів.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Російські армійці завдали ударів по містах Авдіївка, Торецьк, Лиман, Костянтинівка, селищах міського типу Велика Новосілка, Північне, селах Нетайлове, Терни та Времівка.

Протягом доби російські війська обстрілювали мирне населення із реактивних систем залпового вогню “Град”, зенітно-ракетних комплексів “С-300” та артилерії. Внаслідок ворожих атак знищено та пошкоджено 12 цивільних об’єктів – 7 житлових будинків, гаражі, цивільне авто.

Крім цього, дві ракети “С-300” ворог спрямував на Костянтинівку та Лиман. Є руйнування. За попередньою інформацією, цивільне населення не постраждало.

Найбільших атак зазнала Авдіївка. Російські війська вісім разів били по місту з артилерії та “Градів”. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих не надходила. Внаслідок артилерійських обстрілів в селі Нетайлове одна особа отримала поранення.

Тим часом вдалося евакуювати ще 90 осіб, з початку обов’язкової евакуації – понад 34 920 осіб, серед них 5 164 – діти, 2 009 – особи з інвалідністю.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 296 осіб, ще 2 840 осіб отримали поранення. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.