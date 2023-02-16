За добу російські армійці обстріляли 12 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 9 житлових будинків.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські армійці обстріляли міста Авдіївка, Бахмут, Покровськ, Костянтинівка, Лиман, селища міського типу Велика Новосілка, Очеретине, села Карлівка, Первомайське, Времівка, Новокалинове та Георгіївка.

Росіяни атакували мирне населення з авіації, зенітно-ракетних комплексів “С-300”, реактивних систем залпового вогню “Град”, “Смерч”, артилерії та мінометів.

Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 29 цивільних об’єктів – 9 житлових будинків, школу, апеляційний суд, міськраду, магазини, господарчі споруди, автомобілі.

Ракету “С-300” російські загарбники спрямували на Лиман – пошкоджено приватну оселю та господарчу споруду, є поранені.

Крім того, зі “Смерчів” російські війська накрили Покровськ. Руйнувань зазнали 4 багатоквартирні будинки, школа, магазини, автомобілі. Є загиблі й травмовані серед цивільних мешканців.

“Градами” та артилерією росіяни вдарили по Бахмуту, поціливши у три приватні оселі, будівлі суду та міськради, є вбиті та поранені. Внаслідок мінометних обстрілів є травмований у Костянтинівці.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 367 осіб, ще 3 052 особи зазнали поранення. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.