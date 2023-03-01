За добу російські армійці обстріляли 11 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого пошкоджено 6 житлових будинків, також є загиблі серед мирних мешканців.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські армійці завдавали ударів по містах Авдіївка, Бахмут, Часів Яр, Курахове, селищах міського типу Велика Новосілка, Очеретине, селах Новоселівка Перша, Красногорівка, Тоненьке, Ласточкине, Калинівка.

Російські війська атакували мирне населення з авіації, ракетних систем, реактивних систем залпового вогню “Град”, “Ураган”, артилерії. Внаслідок ворожих атак пошкоджено 6 житлових будинків і гаражі.

З авіації російські окупанти вдарили по селу Ласточкине, поцілили в приватний будинок, внаслідок чого вбили цивільних мешканців.

Окрім того, “Градами” російські війська накрили Велику Новосілку, пошкоджено 3 приватних оселі, є загиблий. Внаслідок ворожих атак є поранені у Бахмуті, Часовому Яру та Калинівці.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинула 1 391 особа, ще 3 109 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.