За добу російські армійці обстріляли 10 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого пошкоджено 5 житлових будинків.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські армійці атакували 10 населених пунктів – міста Авдіївка, Бахмут, смт Велика Новосілка, села Клебан-Бик, Багатир, Уманське, Дачне, Парасковіївка, Времівка та Іванівське.

Російські армійці обстрілювали мирне населення з реактивних систем залпового вогню “Град”, “Смерч”, артилерії, мінометів та танків. Внаслідок ворожих атак пошкоджено 5 житлових будинків, лікарню та аптеку.

“Смерчами” та “Градами” росіяни накрили Волноваський район, влучили в інфраструктуру. Інформація щодо жертв не надходила.

Крім цього, з реактивної артилерії російські загарбники обстріляли Бахмут, поцілили в багатоквартирний будинок та аптеку. Загинули цивільні мешканці, також є травмовані, серед них – дитина. Внаслідок ворожих атак є вбитий у Парасковіївці.

Тим часом вдалося евакуювати 133 особи, з початку обов’язкової евакуації – понад 39170 осіб, серед них 5450 – діти, 2092 – люди з інвалідністю.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 339 осіб, ще 2 939 осіб отримали поранення. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.