За добу російські армійці обстріляли 14 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 32 цивільних об’єкти, також є загиблі та поранені серед мирних мешканців.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські армійці обстрілювали міста Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Часів Яр, Курахове, Святогірськ, Красногорівка, селища міського типу Велика Новосілка, Курахівка, Північне, села Вовченка, Нетайлове, Карлівка та Новий Комар.

Російські армійці атакували мирне населення з авіації, зенітно-ракетних комплексів “С-300”, реактивних систем залпового вогню “Град”, артилерії та мінометів.

Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 32 цивільних об’єкти – 20 житлових будинків, адмінбудівлю, будинок культури, магазин, торговельний комплекс, лінію електропередач, залізничну колію, автомобілі.

З авіації та артилерії росіяни обстріляли Бахмут, поцілили у два багатоповерхові будинки та торговельний комплекс, є поранені цивільні мешканці.

Крім того, ракету “С-300” російські армійці спрямували на Святогірськ, пошкоджено об’єкт соціальної інфраструктури, вбито та травмовано людей. Зокрема, “Градами” російські війська накрили Новий Комар, руйнувань зазнали три приватні оселі. Інформації щодо жертв не надходило.

З реактивної артилерії російські окупанти гатили по Костянтинівці. Пошкоджено 11 приватних будинків, автомобілі, об’єкт критичної інфраструктури та магазин. Поранено місцевих жителів.

Внаслідок ворожих атак є загиблий та травмований у селищі Курахівка, а також є поранені у Нетайловому та Великій Новосілці.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 388 осіб, ще 3 105 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.