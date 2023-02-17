За добу російські армійці обстріляли 11 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 17 цивільних об’єктів, також є вбиті та поранені серед мирних мешканців.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби ворожих ударів зазнали міста Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, села Времівка, Карлівка, Тетянівка, Кам’янка, Невельське, Красногорівка, Новоселівка перша та Катеринівка.

Росіяни атакували мирне населення ракетами, “Градами”, “Торнадо-С”, артилерією та мінометами.

Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 17 цивільних об’єктів – 14 житлових будинків, будівлю міськради, господарчу споруду, нежитлове приміщення.

З авіації росіяни вдарили по Авдіївці та Кам’янці. З “Торнадо” російські армійці гатили по Тетянівці. В усіх випадках інформація щодо пошкоджень не надходила. В Авдіївці травмовано цивільного мешканця.

Найбільше ударів – дванадцять – зазнав Бахмут. Ворог бив по місту з “Градів” та артилерії. Руйнувань зазнали 10 багатоквартирних та 2 приватних будинки, міськрада, нежитлове приміщення. За добу війська РФ вбили 5 місцевих жителів, ще 9 – поранили.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 372 особи, ще 3 062 особи зазнали поранення. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.