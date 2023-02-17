Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.
Протягом доби ворожих ударів зазнали міста Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, села Времівка, Карлівка, Тетянівка, Кам’янка, Невельське, Красногорівка, Новоселівка перша та Катеринівка.
Росіяни атакували мирне населення ракетами, “Градами”, “Торнадо-С”, артилерією та мінометами.
Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 17 цивільних об’єктів – 14 житлових будинків, будівлю міськради, господарчу споруду, нежитлове приміщення.
З авіації росіяни вдарили по Авдіївці та Кам’янці. З “Торнадо” російські армійці гатили по Тетянівці. В усіх випадках інформація щодо пошкоджень не надходила. В Авдіївці травмовано цивільного мешканця.
Найбільше ударів – дванадцять – зазнав Бахмут. Ворог бив по місту з “Градів” та артилерії. Руйнувань зазнали 10 багатоквартирних та 2 приватних будинки, міськрада, нежитлове приміщення. За добу війська РФ вбили 5 місцевих жителів, ще 9 – поранили.
Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 372 особи, ще 3 062 особи зазнали поранення. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.
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