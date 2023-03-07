За добу російські армійці обстріляли 15 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 40 цивільних об’єктів.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби під ворожим вогнем перебували міста Авдіївка, Красногорівка, Часів Яр, Костянтинівка, селища міського типу Велика Новосілка, Очеретине, Нью-Йорк, села Максимільянівка, Ласточкине, Кам’янка, Шахтарське, Карлівка, Веселе, Красногорівка та Новокалинове.

Російські війська обстрілювали мирне населення з авіації, реактивних систем залпового вогню “Торнадо-С”, “Град”, артилерії та мінометів.

Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 40 цивільних об’єктів – 13 житлових будинків, школу, цехи заводу, газопровід, трансформатори, гаражі, автомобілі.

З авіації та “Градів” російські армійці завдавали ударів по Авдіївці, поцілили у цехи заводу. Інформації щодо жертв не надходило.

Крім того, з “Торнадо-С” та артилерії російські окупанти обстріляли Костянтинівку. Руйнувань зазнали заклад освіти, газогін, три багатоквартирних та один приватний будинок, гаражі, автомобілі. Є поранені серед цивільних мешканців.

Внаслідок ворожих атак є загиблий у Максимільянівці та травмовані у Шахтарському й Часовому Яру.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 400 осіб, ще 3 138 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.