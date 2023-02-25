За добу російські армійці обстріляли 17 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 23 цивільних об’єкти.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські війська обстрілювали міста Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Часів Яр, Курахове, Лиман, Красногорівка, Гірник, селища міського типу Велика Новосілка, Гостре, Дружба, села Богоявленка, Карлівка, Сєверне, Уманське, Тоненьке, Ласточкине.

Російські армійці атакували мирне населення із зенітно-ракетних комплексів “С-300”, реактивних систем залпового вогню “Град”, “Ураган”, артилерії та мінометів.

Внаслідок ворожих атак знищено та пошкоджено 23 цивільних об’єкти – 18 житлових будинків, дитячий садок, гараж, автобус, лінію електропередач та автомобіль.

Три ракети “С-300” росіяни спрямували на Краматорський район. Два снаряди розірвалися у Лимані, руйнувань зазнали 2 приватні оселі. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Третя ракета вибухнула у Костянтинівці, пошкоджено 4 багатоквартирних будинки та заклад освіти, є поранений місцевий мешканець.

Окрім того, з “Градів” російські окупанти накрили Авдіївку, Сєверне, Ласточкине, Тоненьке, з “Ураганів” – Богоявленку. В усіх випадках інформація щодо жертв та пошкоджень не надходила. Внаслідок артилерійських обстрілів є травмовані у Бахмуті та Часовому Яру.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 384 особи, ще 3 090 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.