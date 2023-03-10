За добу російські армійці обстріляли 16 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого є загиблий та поранені серед мирних мешканців.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські армійці випустили снаряди по містах Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Часів Яр, Торецьк, Курахове, селищах міського типу Велика Новосілка, Очеретине, селах Времівка, Нетайлове, Красногорівка, Вовчанка, Тоненьке, Сєверне, Плещіївка та Кам’янка.

Російські загарбники атакували мирне населення з авіації, зенітно-ракетних комплексів “С-300”, реактивних систем залпового вогню “Град”, артилерії, мінометів та танків.

Внаслідок ворожих атак знищено та пошкоджено 24 цивільних об’єкти – 17 житлових будинків, адмінбудівлі, цех заводу, магазини, екскаватор, автомобіль.

Шість авіаударів російські окупанти завдали по Авдіївці. Загалом війська РФ атакували місто 17 разів. Руйнувань зазнали об’єкти соціальної інфраструктури, є травмований.

Ракету “С-300” росіяни спрямували на Костянтинівку, поцілили в адмінбудівлю, транспорт, магазини, один багатоквартирний будинок та 2 приватні оселі. Поранено цивільного мешканця.

Крім того, з “Градів” російські армійці завдали ударів по Бахмуту. Пошкоджено 8 багатоквартирних і 1 приватний будинки. Інформації щодо жертв не надходило.

Внаслідок артилерійських обстрілів є загиблий у селі Вовчанка.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 403 особи, ще 3 144 особи зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.