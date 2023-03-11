За добу російські армійці обстріляли 19 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого є загиблі та поранені серед мирних мешканців.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські армійці обстріляли міста Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Часів Яр, Курахове, Слов’янськ, селище міського типу Очеретине, села Богоявленка, Времівка, Карлівка, Ласточкине, Калинівка, Максимільянівка, Красногорівка, Молочарка, Розкішне, Сєверне, Тоненьке, Хромове.

Російські загарбники атакували мирне населення з авіації, зенітно-ракетних комплексів “С-300”, реактивних систем залпового вогню “Град”, “Ураган”, артилерії та мінометів.

Внаслідок ворожих атак знищено та пошкоджено 70 цивільних об’єктів – 43 житлових будинки, приміщення заводу, монумент, газову трубу, лінію електропередач, господарчу споруду, гараж, автомобілі.

Сім авіаударів російські окупанти завдали по Авдіївці, також росіяни обстріляли місто з “Градів” та артилерії, внаслідок чого пошкоджено будівлі заводу, інформації щодо жертв не надходило.

Крім того, снаряди з “Ураганів” та “С-300” російські армійці спрямували по Костянтинівці. Руйнувань зазнали 27 приватних осель, один багатоквартирний будинок, 13 автомобілів та об’єкти інфраструктури. Є травмовані серед цивільних мешканців.

Внаслідок ворожих атак є загиблі у Красногорівці, а також поранені у Максимільянівці, Бахмуті та Молочарці.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 405 осіб, ще 3 158 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.